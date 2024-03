Plus Mittelrhein

Gutachten zu Krankenhäusern in Nastätten und Heilig: Was sollen Rhein-Hunsrück und Rhein-Lahn tun?

Von Michael Stoll

i Ziehen die Wolken über dem GKM vorüber oder bleibt es düster? Auch die Zukunft des Heilig Geist in Boppard scheint vielen ungewiss. Foto: Philipp Lauer

In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses gab Landrat Jörg Dennighoff bekannt, dass der Rhein-Lahn-Kreis zusammen mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis ein Gutachten in Auftrag geben wird, das sich mit der speziellen Situation der Krankenhäuser Paulinenstift in Nastätten und Heilig Geist in Boppard beschäftigen soll. Wir fragten die Verwaltung, was das angekündigte Gutachten konkret bezweckt.