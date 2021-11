Bald jährt sich die Brandkatastrophe an der Grundschule Bad Salzig, die am 28. Dezember 2020 lichterloh in Flammen stand. Das Feuer war unter dem Vordach der Pausenüberdachung ausgebrochen und schlug innerhalb kürzester Zeit auf die Hausfassade über. Der Brand verursachte einen Schaden in Millionenhöhe.