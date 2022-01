Grundausbildung mit Erfolg abgeschlossen: Nachwuchs für das Simmerner THW

Nach mehr als 100 Stunden des Lernens und Übens stellten sich fünf angehende THW-Helfer der theoretischen und praktischen Grundausbildungsprüfung im Ortsverband Simmern. An mehreren Stationen zeigten die Katastrophenschützer in spe, was sie gelernt haben, um zukünftig als ausgebildete Einsatzkräfte in den verschiedenen Einheiten die Dienste und Einsätze des Simmerner Ortsverbands zu bestreiten.

In der Grundausbildung lernen die Teilnehmer unter anderem Details über die Struktur und den gesetzlichen Auftrag des Technischen Hilfswerks (THW), die Aufgaben und das Leistungsvermögen der einzelnen Fachgruppen dieser Bundesorganisation, das richtige und sichere Verhalten an Einsatzstellen und auch den Umgang mit belastenden Einsatzsituationen. Es wird ein breites Spektrum der zu verwendenden Gerätschaften und Hilfsmittel erklärt und deren Nutzung geübt.

Nicht nur die richtige Verwendung von Leinen und Leitern, der sichere Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten, die Inbetriebnahme von Stromerzeugern, das Absichern von Gefahrenstellen, sondern auch die Grundlagen der Holz-, Metall- und Gesteinsbearbeitung gehören beispielsweise für die Anwärter dazu.

Nun war es dann so weit: 15 Zentimeter Neuschnee, Temperaturen um den Gefrierpunkt, blauer Himmel und Sonnenschein waren die Prüfungsvoraussetzungen für Katharina, Andreas, Anton, Jürgen und Kai. In der Abschlussprüfung mussten sie zunächst einen knapp 40 Fragen umfassenden schriftlichen Test absolvieren. Anschließend standen sechs Stationen für die praktische Prüfung auf dem Programm. Unter den kritischen Blicken der auf die Grundausbildung spezialisierten Prüfer meisterte das Quintett die kniffligen Aufgaben souverän.

Die abgeschlossene Grundausbildung ist Basis für die Arbeit und Voraussetzung für den aktiven Dienst und die Einsatzbefähigung im THW. Da das Technische Hilfswerk eine Bundesorganisation ist, sind alle Fahrzeugtypen standardisiert und mit nahezu identisch ausgestattet. Daher werden alle Helfer bundesweit einheitlich ausgebildet, was einen reibungslosen Einsatzablauf beim Zusammenkommen mehrerer THW-Einheiten (wie zum Beispiel im Fluteinsatz im Ahrtal 2021) sicherstellt.

Nach erfolgreichem Abschluss dieser ersten Ausbildungsstufe werden die Helfer nun in eine der vier Einheiten (Zugtrupp, Bergungsgruppe, Fachgruppe Notversorgung, Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen) des Simmerner THW eingesetzt. Sie vertiefen dort ihr in der Grundausbildung vermitteltes Wissen. Darüber hinaus erhalten sie eine gruppenspezifische Fachausbildung, um den Umgang und die Anwendung der unterschiedlichen Spezialgeräte des THW zu erlernen. Das Interesse am THW ist aktuell groß. Im vergangenen Jahr wurden 15 Neueintritte in Simmern verzeichnet, darunter auch neun Kinder und Jugendliche.

Die nächste Grundausbildung startet im Frühjahr. Ein erstes Hineinschnuppern ist vorher möglich. Ganz gleich, mit welchem Schwerpunkt, das Technische Hilfswerk in Simmern ist immer auf der Suche nach Frauen und Männern, die sich im Bereich der Jugendarbeit, im Einsatzdienst, in der Essenszubereitung oder als Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben ehrenamtlich engagieren möchten. Die Arbeit in einem gut funktionierenden Team mit einem gemeinsamen Ziel ist es, was die Mannschaft der Einsatzkräfte antreibt, scheibt das THW.

Kontakt zum THW Simmern ist möglich unter www.thw-simmern.de, per E-Mail an mitmachen@thw-simmern.de, in den sozialen Medien (zum Beispiel Facebook) oder unter Tel. 6761/918.640.