Rhein-Hunsrück

Als „digitale Partei“ verstehen sich Bündnis 90/Die Grünen, und Moderator – im digitalen Zeitalter heißt das „Host“ – Julian Joswig betonte das auch gleich bei seiner Begrüßung der stattlichen Anzahl an Teilnehmern des ersten digitalen Neujahrsempfangs einer politischen Partei im Rhein-Hunsrück-Kreis. Doch leider hapert es da noch an so einigen Details – was nicht Schuld der Grünen ist.