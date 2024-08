Plus Raversbeuren

Großübung vor dem Lott-Festival 2024: Retter proben für den Ernstfall verschiedene Szenarien

Von Dennis Irmiter

i Bevor am Wochenende Tausende Besucher das Lott-Festivalgelände vor der Bühne und die umliegenden Campingplätze bevölkern, nutzten rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei die Gelegenheit für eine Großübung mit verschiedenen Szenarien. Foto: Dennis Irmiter

Auf dem Gelände der Lott in Raversbeuren ging kurz vor dem Auftakt zum Festival am Mittwochabend zunächst noch eine Großübung der Feuerwehr über die Bühne. Ab 18.30 Uhr begann die lange geplante Übung. Headliner waren an diesem Abend jedoch keine Rockstars, sondern die ehrenamtlichen Helden der Katastrophenschutzfamilie im Rhein-Hunsrück-Kreis und benachbarter Landkreise.