Plus Simmern/Köln Großer Erfolg für Hunsrückerin Dorothee Oberlinger: Opus Klassik für Operneinspielung i Dorothee Oberlinger, Ehrenbürgerin von Simmern und dort aufgewachsen, macht musikalisch immer wieder von sich reden. Foto: PR/Nicola Oberlinger Die gebürtige Hunsrückerin Dorothee Oberlinger – Ehrenbürgerin der Stadt Simmern und dort aufgewachsen – kann sich erneut über einen großen Erfolg freuen. Ihre Einspielung der Oper „I Portentosi Effetti della madre Natura“ von Giuseppe Scarlatti erhält den Opus Klassik als „Operneinspielung des Jahres“. Lesezeit: 2 Minuten

Friedrich der Große holte die seinerzeit in ganz Europa erfolgreich gespielte Oper des Neapolitaners Scarlatti – mutmaßlich ein Enkel Alessandro Scarlattis – zunächst nach Berlin in sein Opernhaus „Unter den Linden“ und ließ sie 1768 in seinem nagelneuen Schlosstheater des Neuen Palais gleich wiederaufnehmen. Werk erlebt Wiederauferstehung Am selben Ort erlebte das ...