Boppard

Es war eine außergewöhnliche Weinprobe unter besonderen Umständen mit besonderen Gästen: Am Sonntagvormittag wurde während der traditionellen großen Weinprobe der Stadt Boppard der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der Stadthalle die Ehrenwinzerschaft verliehen. Allerdings musste die Traditionsveranstaltung in diesem 81. Jahr aufgrund der Corona-Pandemie mit so manchen alten Traditionen brechen.