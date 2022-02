Normalerweise trifft sich der E-Treff Koblenz jeden zweiten Montag im Monat am Shell Autohof in Koblenz. Doch diesmal kamen die E-Fahrer an der Hunsrückhöhenstraße in Buchholz an der Schnellladestation des niederländischen Anbieters Fastned zusammen, die kurz vor Weihnachten in Betrieb genommen worden ist.