Rhein-Hunsrück-Kreis

Ganz leger und Mundmaske tragend posiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in der Berliner Charité vor Fotografen. Stolz zeigt er nach seiner Impfung seinen Pass und setzt damit ein Zeichen: Lasst euch gegen Grippe impfen, entlastet das Gesundheitssystem! Doch auch ohne Spahns mediale Grippeimpfschau ist der Andrang auf Arztpraxen und Apotheken bereits seit Wochen in ganz Deutschland groß – so groß, dass viele Praxen wie das Ärzteteam Büchenbeuren bereits von Engpässen sprechen.