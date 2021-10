Graduierungsfeier in Morbach: 244 Polizeikommissare nehmen Dienst auf

Die Absolventen würden gut vorbereitet in einen fordernden Berufsalltag entlassen und künftig mit der Bewältigung verschiedener polizeilicher Aufgaben betraut sein, hieß es vonseiten der Verantwortlichen. Während ihrer Praktika hätten sie bereits erleben dürfen, dass es sich bei dem Beruf eines Polizeibeamten um eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit handelt. „Die Aufgaben der Polizei sind vielfältig, bieten aber auch die einzigartige Chance, Menschen in Not zu helfen und in schwierigen Krisensituationen zu bestehen. Dabei wird unseren neuen Kommissarinnen und Kommissaren ihre hervorragende und umfassende Ausbildung an der Hochschule der Polizei helfen“, sagte Minister Lewentz bei der Graduierungsfeier in Morbach.

Insgesamt absolvierten 78 Frauen und 166 Männer ihr dreijähriges Bachelorstudium Polizeidienst mit Erfolg. Als beste Studierende schloss Johanna Dorothee Brodersen ab. Sie wird künftig beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik ihren Dienst verrichten. Mit dem Campuskulturpreis des Freundeskreises der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz wurden in diesem Jahr zwei Studierende, Lena Schenden und Tonio Strütt, für ihr außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet.

„Der 20. Bachelorstudiengang hat sich in guter Tradition seiner Vorgänger nicht nur als leistungsstarker, sondern auch als sozial engagierter Studiengang präsentiert. Solche Werte zeichnen die Polizei Rheinland-Pfalz aus“, sagte Uwe Lederer, Leiter der Hochschule der Polizei.

Zudem wurden elf Beamte nach dem Ende ihres dreijährigen Masterstudiengangs an der Deutschen Hochschule der Polizei sowie der Steinbeiß-Hochschule in Berlin zu Polizei- beziehungsweise Kriminalräten ernannt. Sie bilden künftig einen wichtigen Teil des Führungskräftenachwuchses der Polizei Rheinland-Pfalz. Alle Absolventen haben am 1. Oktober ihren Dienst in ihren neuen Funktionen in den fünf rheinland-pfälzischen Flächenpräsidien sowie im PP ELT und im Landeskriminalamt (LKA) angetreten.