Graceland spielt Hits von Simon and Garfunkel: Klostergarten Oberwesel erfüllt von „Sound of Silence“

i Der magische „Sound of Silence“ im Klostergarten Oberwesel: Das Duo Graceland begeisterte mit großartigen Songs und Hymnen von Simon and Garfunkel vor der illuminierten Klosterkirche. Die sommerlichen Temperaturen taten ein Übriges dazu, den Abend zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis zu machen. Foto: Reinfriede Scheer

Ein geradezu magischer Abend bot sich den Besuchern beim Konzert „A tribute to Simon and Garfunkel“ mit dem Duo Graceland im Klostergarten Oberwesel. Die sommerlichen Temperaturen und die illuminierte Klosterkirche sorgten im Zusammenspiel mit den großartigen, zeitlosen Welthits von Simon and Garfunkel für ein außergewöhnliches Erlebnis.