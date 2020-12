Rheinböllen

Durch die Corona-Pandemie fanden seit März in den Dorfkirchen der Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen keine Gottesdienste mehr statt. Auch wenn seit dem 17. Mai wieder Messen möglich sind, waren diese in vielen Dörfern nicht möglich, weil entweder der Innenraum keine Seitengänge vorzuweisen hat, oder nur ein Portal für den Aus- und Eingang zur Verfügung stand. Stattdessen wurden zwei Hochämter in der Pfarrkirche in Rheinböllen gefeiert.