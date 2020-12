Simmern

Gewalt gegen Frauen findet täglich statt. Und in Zeiten der Corona-Pandemie vermutlich noch mehr im Verborgenen, denn vielen Frauen fehle die Möglichkeit, zu fliehen, ist Susanne Reuter sicher. Die Frauenreferentin im Kirchenkreis Simmern-Trarbach gestaltete am Mittwochabend einen ökumenischen Gottesdienst in der Simmerner Stephanskirche mit, der Frauen, denen Gewalt wiederfährt, eine Stimme geben sollte.