Plus Schnorbach

Goldhochzeit in Schnorbach: Auf der Kirmes in Gödenroth lernten sich Gisela und Bernhard Kaspar kennen

Von Werner Dupuis

i Gisela und Bernhard Kaspar feiern in Schnorbach Goldhochzeit. Foto: Werner Dupuis

Goldene Hochzeit feiern am Freitag, 27. September, die Eheleute Gisela und Bernhard Kaspar aus Schnorbach. Heute vor 50 Jahren schlossen sie am Altar der Josefskirche in Simmern den ewigen Bund des Lebens. Die standesamtliche Hochzeit fand in Rheinböllen statt.