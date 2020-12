Rheinböllen

Pfarrer Wolfgang Jöst und Pastor Thomas Schneider eröffneten gemeinsam mit tiefgründigen Worten und Wünschen die Abschlussfeierlichkeiten an der Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen. Das von den diesjährigen Abschlussklassen gewählte, historische Motto „Die goldenen Zwanziger“ war sehr anspruchsvoll gewählt.