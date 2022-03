Wer einen Garten sein eigen nennt, der weiß: Fertig wird er niemals. Ein gutes Beispiel dafür sind auch die Gödenrother Gärten. Denn wer die Anlage in den vergangenen zwei Jahren besucht hat, wird sie heute kaum noch wiedererkennen. An jeder Ecke gibt es Neues zu entdecken – und eine Erweiterung des Geländes ist ebenfalls in Arbeit.