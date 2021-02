Von einem dumpfen Geräusch aufgeschreckt, schaute am Fastnachtssamstagmittag ein im Nachbarhaus wohnender Mann aus dem Fenster und entdeckte voller Erstaunen die umgestürzte Eiche. Kurz nach 14 Uhr war der riesige Baum hinter dem Schloss in Simmern in sich zusammengebrochen und mit seinem dicken Stamm und dem ausladenden Astwerk krachend auf einen Parkplatz gestürzt.