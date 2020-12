Hunsrück

Gottesdienste finden derzeit keine statt, um die Ausbreitung des Corona-Virus wirksam einzudämmen. Dennoch wollen die Kirchen den Kontakt zu den Menschen nicht abreißen lassen und ihnen auch in dieser Zeit Hilfe und Zuspruch anbieten. Im Evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach sollen nun bis auf weiteres an den Sonntagen in vielen evangelischen Kirchen um 10 Uhr die Glocken läuten, als Einladung zum gemeinsamen Gebet.