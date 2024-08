Plus Simmern/Völklingen Globus Baumarkt verspricht Umstellung auf torffreie Erde: Das sagen Kunden aus Simmern zu der Aktion Von Viktoria Schneider i Immer mehr Hobbygärtner entscheiden sich für Erde ohne das umweltschädliche Material Torf, wie auch eine Umfrage im Globus Baumarkt in Simmern zeigt. Das Unternehmen verkauft nach eigenen Angaben seit dem 1. Juli nur noch torffreie Alternativen. Foto: Viktoria Schneider Torffreie Erde liegt momentan im Trend. Mittlerweile gibt es sie fast überall zu kaufen, in Discountern wie Aldi oder Baumärkten wie Obi oder Toom. Das saarländische Unternehmen Globus Baumarkt stellt jetzt sogar sein gesamtes Sortiment auf torffreie Alternativen um. Aber wie nachhaltig ist diese Entscheidung, und was sagen die Kunden dazu? Wir haben im Globus Baumarkt in Simmern nachgefragt. Lesezeit: 3 Minuten

Doch zunächst die Grundlagen: Was ist Torf überhaupt, und wo liegt das Problem? Wenn Pflanzen absterben, zersetzen sie sich normalerweise schnell. In Mooren ist das aber nicht so einfach möglich. Durch den hohen ph-Wert und einen Mangel an Sauerstoff lagern sie sich auf dem Boden ab und werden im Laufe ...