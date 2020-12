Rhein-Hunsrück

Der Glasfaseranschluss im Rhein-Hunsrück-Kreis befindet sich in der heißen Phase. Was mit dem Spatenstich in Thörlingen im Dezember 2018 begann, wird zurzeit umgesetzt. „Die ersten Haushalte und Aussiedlerhöfe konnten wir bereits anbinden“, erzählt Matthias Hübel, Projektverantwortlicher bei Westnetz im Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück. Vor gut einem Jahr hat der Innogy-Verteilnetzbetreiber Westnetz mit den Tiefbauarbeiten zur gewonnenen Breitbandausschreibung des Kreises begonnen. Der Glasfaserausbau in der Region ist Teil eines Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzes, der im Januar 2019 begonnen hat und mit Hochdruck voranschreitet.