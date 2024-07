Plus Boppard/Koblenz

GKM wartet noch knappen Monat: Rhein-Hunsrück soll Geld für Heilig Geist bis Mitte August „fließen“ lassen

i Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard ist Teil des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM). Foto: Archiv: Philipp Lauer

Die Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) hat in einer Sitzung am Montagabend beschlossen, das Sanierungsgutachten für das GKM weitestgehend umzusetzen. Das Sanierungsgutachten sieht unter anderem die Schließung der Standorte in Nastätten und Boppard vor. Was die Beschlüsse für die Standorte bedeuten: