Plus Urbar

Gigabit-Breitbandausbau im Rhein-Hunsrück-Kreis: 63 Millionen werden in 2620 Anschlüsse investiert

Von Werner Dupuis

i Am markanten Aussichtspunkt Maria Ruh – hoch über dem Rhein – fand der symbolische Spatenstich statt, zu dem Landrat Volker Boch und Ministerin Dörte Schall auch Kommunalpolitiker und Vertreter der beteiligten Behörden sowie des ausführenden Unternehmens geladen hatte. Foto: Werner Dupuis

Für den symbolischen ersten Spatenstich zum flächendeckenden Gigabit-Breitbandausbau für ein qualitativ hochwertiges Glasfasernetz im Rhein-Hunsrück-Kreis hatte man sich eine ganz besondere Location ausgesucht. Hoch über dem Mittelrhein, am Aussichtspunkt Maria Ruh in Urbar, wurde dafür am Mittwoch der Startschuss gegeben. Gleichzeitig begannen die Bauarbeiten auch in den Gemeinden Roth und Michelbach. 63 Millionen Euro werden investiert.