Plus Gemünden Gewandete treffen sich in Hunsrücks Perle: Jüngste Nachtwächterin Deutschlands kommt aus Gemünden Von Charlotte Krämer-Schick i Seit 20 Jahren führt Hans-Peter Lindenbaum (mit Rollator) als Nachtwächter Gäste und Einheimische durch Gemünden. Anlässlich dieses Jahrestages hat er Kollegen der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren in die Perle des Hunsrücks eingeladen. Grußworte sprachen Landrat Volker Boch (von rechts), Bürgermeisterin Elke Roos und Peter Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg. Fotos: Charlotte Krämer-Schick Foto: Charlotte Krämer-Schick Die Geschichte und Geschichten des Fleckens Gemünden zu vermitteln und an die Tradition der Nachtwächter zu erinnern, das ist Hans-Peter Lindenbaums Leidenschaft. Seit 20 Jahren führt er Besucher wie Einheimische durch die „Perle des Hunsrücks“. Anlässlich dieses Jahrestags hatte er Kollegen der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren eingeladen. Lesezeit: 3 Minuten

So flanierten am Wochenende gewandete Gestalten aus der Region durch den Ort – darunter auch die jüngste Nachtwächterin Deutschlands: Yvonne Bares. Die 17-Jährige will zur Freude der Gemeinde in die Fußstapfen Lindenbaums treten und die Tradition in Gemünden fortführen. 700-Jahr-Feier war Anlass Anlässlich der 700-Jahr-Feier 2004 war die Idee aufgekommen, eine solche ...