Rhein-Hunsrück

Im Gegensatz zu vielen von der lang anhaltenden Trockenheit betroffenen Berufskollegen in anderen Regionen Deutschlands sind die meisten Landwirte im Hunsrück und auf den Rheinhöhen zufrieden mit der diesjährigen Getreideernte. Leicht unter dem Durchschnitt, lautet die Bilanz von Bastian Faust, dem Kreisvorsitzenden des Bauern- und Winzerverbandes Rhein-Hunsrück. Als Praktiker steht er selbst an der „Front“. Auf seinem Hof in Niederweiler bewirtschaftet er rund 300 Hektar Land, in seinem Stall stehen 200 Milchkühe.