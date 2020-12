Kastellaun

Ein Lehrer sowie eine noch unklare Anzahl an Schülern sind laut Gesundheitsamt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schulleitung handelte direkt und schickte viele der Klassen am Donnerstag nach Hause sowie 13 Lehrer des Kollegiums vorsorglich in Quarantäne. Am Freitag blieben viele Schüler daheim – allerdings auch aus organisatorischen Gründen.