Oberwesel

Digitales Lernen statt Unterricht im Klassenzimmer: Die Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis sehen sich gerade vor ungeahnten Herausforderungen in einer Situation, die wohl nahezu alle Schüler und Lehrer noch vor zwei Wochen nie in Betracht gezogen hätten. Die Schüler müssen über Wochen zu Hause bleiben, der Unterricht in den Klassenzimmern fällt wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus aus. Eine Schule, die bereits im Vorfeld großen Wert auf digitales Lernen gelegt hat, ist die Heuss-Adenauer Mittelrhein-Realschule plus in Oberwesel. Sie trägt bereits den Titel „Medienkompetenzschule“. Und genau dieses Engagement könnte sich jetzt als besonders wertvoll erweisen.