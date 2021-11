Martin Kämpchen lebt seit 50 Jahren in Indien. Wegen der Corona-Pandemie ist er vor eineinhalb Jahren vorübergehend in seine Heimatstadt Boppard zurückgekehrt. Die vergangenen Monate hat er genutzt, um an weiteren Veröffentlichungen zu arbeiten, darunter seine Autobiografie und die Erzählung „Zusammen sind wir stark!“ für Kinder und Erwachsene.