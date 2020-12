Bacharach

Seit seiner Kindheit und Jugend, die er in Oberwesel verbrachte, lässt die Geschichte über Werner von Oberwesel Walter Karbach nicht mehr los. Nach seiner Pensionierung ist der promovierte Germanist tiefer als ursprünglich geplant in die Thematik um den rätselhaften Mord von 1287 eingestiegen. Er recherchierte mehr als zwei Jahre lang und hat ein Buch geschrieben, das Licht in die dunkle, von Antisemitismus geprägte Geschichte bringt.