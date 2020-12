Bad Kreuznach/Kirchberg

War der Angeklagte schuldunfähig, als er am 5. Oktober seinen Vater in dessen Gaststätte in Kirchberg bei einem nächtlichen Streit so massiv verletzte, dass der 72-Jährige rund vier Wochen später starb? Das könne er zumindest nicht ausschließen, betonte Dr. Christoph Summa, Chefarzt für Forensische Psychiatrie an der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey, der dem Prozess als Sachverständiger beiwohnt.