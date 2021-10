„Ich fühle mich nicht so alt, höchstens wie 80“, sagt Gerda Martin mit einem Lächeln, wenn man sie auf ihr Alter anspricht. Gerda Martin feiert am Donnerstag, 21.10.2021, ihren 101. Geburtstag und ist damit die älteste Bewohnerin im Senioren- und Pflegeheim Haus Ursula in Gemünden.