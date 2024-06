Plus Oberheimbach/Niederheimbach Genusswandern im Heimbachtal: Reblauswandertag lockt Wanderer und Weinfreunde am Sonntag Von Suzanne Breitbach i Immer wieder reizvolle Ausblicke bieten sich den Genusswanderern beim Reblauswandertag im Heimbachtal. Foto: Natalie Korn Ein Tag voller Genuss in den Oberheimbacher und Niederheimbacher Weinbergen lockt wieder zahlreiche Wanderer und Weinfreunde ins Heimbachtal. Denn dort findet an diesem Sonntag, 9. Juni, ab 11 Uhr der beleibte Reblauswandertag statt. Lesezeit: 1 Minute

Winzer und Vereine ziehen gemeinsam an einem Strang und laden wieder zum jährlichen Genusswandern ein. Startpunkt ist am Dorfgemeinschaftshaus in Oberheimbach, wo die Glasausgabe an der Bushaltestelle von 11 bis 13 Uhr erfolgt, oder an den jeweiligen Ständen. Insgesamt sechs Verpflegungsstationen sind eingeplant auf dem Rundweg, der sieben Kilometer lang ist. ...