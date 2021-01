Bacharach

Das Leben in Gastronomie und Hotellerie steht still, muss aber nicht komplett brachliegen. In den vergangenen Wochen hat der Bacharacher Andreas Stüber an einem Online-Menü gefeilt. Am Freitag, 30. Januar, startet er mit dem Bacharacher Weingut Dr. Kauer nun im Rahmen der „Mittelrhein Momente“ eine Genussreihe, die online auf Sendung geht.