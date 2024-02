Kastellaun

Generationswechsel bei den Freien Wählern Kastellaun: Frank Rickus löst Volker Boos als Vorsitzender ab

In der jüngsten Mitgliederversammlung der Freien Wähler Region Kastellaun ist ein bedeutender Generationswechsel vollzogen worden. Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze des Vereins hat der bisherige Vorsitzende, Volker Boos, die Entscheidung getroffen, die Führung in jüngere Hände zu übergeben. Einstimmig wählte die Versammlung den Mannebacher Ortsvorsteher Frank Rickus zu seinem Nachfolger.