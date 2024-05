Plus Rhein-Hunsrück Gelobtes Land jetzt auch als App – Nützlicher Begleiter mit kompakten Infos zum Kreis i Mit der GeLo-App die wichtigsten Informationen aufs Handy. Hannah Wagner, Projektleiterin der Kampagne Gelobtes Land beim Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück, zeigt, wie es geht. Foto: Nadja Augustin/Regionalrat Wirtschaft Die GeLo-App ist Informationsquelle für das Leben, Arbeiten und Wohnen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die App ist im Rahmen der Kampagne Gelobtes Land entstanden und richtet sich an Bürger im Rhein-Hunsrück-Kreis. Auch für Touristen sei sie ein attraktives Angebot, denn die App sei ein nützlicher Begleiter für alle, die nach kompakten Infos über die Region suchen, teilt der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück mit. Lesezeit: 2 Minuten

Verschiedenste Themenbereiche wie Arbeit, Freizeit, regionales Einkaufen, Tourismus, Mobilität, Bürgerdienste und Gastronomie haben einen Platz in der GeLo-App. So findet man zum Beispiel eine Liste der Direktvermarkter oder der gastronomischen Einrichtungen in der App. Für Kinder und Jugendliche gibt es spezifische Seiten, die Spielplätze und Freizeiten listen und Jugendliche finden ...