Es gibt einen schönen Satz, der in der Politik immer wieder neue Geltung erlangt: „Geld spielt auch weiterhin keine Rolle!“ Auch wenn es ein bisschen makaber klingen mag in Zeiten einbrechender Steuereinnahmen und enger werdender Haushaltskalkulationen, so trifft dieser Spruch beim Thema Kreishausbeheizung durchaus zu.