Mörsdorf

Nach der Diskussion in dieser Woche um die Wiedereröffnung der Hängeseilbrücke in Mörsdorf, hatte man sich für eine Einbahnregelung, unter Einhaltung der Abstandsregelungen entschieden und die Geierlay wieder aufgemacht (wir berichteten). Der „Vatertag“ brachte dann die Quittung: Menschenmassen bewegten sich über die Brücke an Christi Himmelfahrt. Am darauffolgenden Wochenende reagierte der Mörsdorfer Bürgermeister Marcus Kirchhoff.