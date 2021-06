Geierlay bleibt weiter für Besucher gesperrt – OVG entscheidet: Brücke ist einem Freizeitpark ähnlich

Die Hängeseilbrücke Geierlay bleibt vorerst für den Besucherverkehr gesperrt. „Für die Hängeseilbrücke Geierlay gelten die Beschränkungen, die nach der 23. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 18. Juni 2021 für Freizeitparks, Kletterparks, Minigolfplätze und ähnliche Einrichtungen vorgeschrieben sind“ – so lautet der am 25. Juni gefasste Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz, wie dieses in einer Pressemitteilung bekannt gab. Für die Gemeinde Mörsdorf bedeutet das: Sie muss zunächst prüfen, welche konkreten Vorgaben sie zu erfüllen hat, um die Sperrung aufzuheben, und ob diese Vorgaben seitens der Gemeinde überhaupt realisierbar wären. Dies teilte Ortsbürgermeister Marcus Kirchhoff mit.