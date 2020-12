Rhein-Hunsrück

Der am Wochenende in verschiedenen Telefonaten zwischen den Fraktionen des Kreistags und Landrat Marlon Bröhr geschlossene Kompromiss, eine verkürzte und vor allem auf die aktuelle Krisenlage fokussierte Sitzung des Kreistages Rhein-Hunsrück abzuhalten, war am Montagmorgen Geschichte. Noch bevor die Sitzung im Kreishaus beginnen sollte, ließ sich erkennen, dass wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte aller Abgeordneten erscheinen würde.