Kastellaun

Wie in vielen anderen Orten in Deutschland, fand auch auf dem Marktplatz in Kastellaun am Samstagnachmittag eine Demonstration gegen Rassismus statt. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd während eines Polizeieinsatzes am 25. Mai in Minneapolis. Während der Mahnwache verharrten die Teilnehmer für acht Minuten und 46 Sekunden in Schweigen. Solange hatte ein weißer Polizist nach einer Festnahme mit seinem Knie auf den Hals des am Boden liegenden George Floyd gedrückt, der danach an den Folgen starb.