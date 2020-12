Kirchberg

Wie in vielen anderen Städten und Kommunen fehlt es auch in der Stadt Kirchberg an Ärzten. Zwei hausärztliche Kassensitze hat die Stadt auf dem Berge in den vergangenen Jahren verloren, die ansässigen Mediziner stoßen längst an ihre Kapazitätsgrenzen. Um Kirchberg für niederlassungswillige Ärzte attraktiver zu machen, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine Richtlinie verabschiedet, die eine Förderung der Mediziner vorsieht.