Mittelrhein

Der Bahnlärm im Mittelrheintal beschäftigt die Menschen in der Region und auch die Landespolitik. Im Verkehrsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags hat die Landesregierung auf Antrag der Koalitionsfraktionen über den Lärmschutzbericht der Deutschen Bahn für das Jahr 2019 berichtet, in dem das vom Bahnlärm geplagte Mittelrheintal an mehreren Stellen hervorgehoben wird.