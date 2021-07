Brauchen tut man die Dinger eigentlich gar nicht mehr, und doch liegt so manche Schublade voll mit alten Handys. Doch wohin damit? Einfach in die Tonne beziehungsweise zum Elektroschrott? Sind die dafür nicht zu schade? Doch, sind sie! Das zumindest finden einige Frauen aus dem Hunsrück. Daher beteiligen sie sich an der Aktion „Handys spenden – Gutes tun – Mein altes Handy gegen moderne Sklaverei“ des Internationalen Katholischen Missionswerks Missio.