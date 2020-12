Pfalzfeld

An diesem Wochenende, 15. bis 17. Mai, öffnet die Erlebnisgastronomie „Gleis 3“ am Radweg in Pfalzfeld nach zwei Wochenenden im Außer-Haus-Verkauf auch die neuen Räume und den Biergarten für die Gäste. Marcus Maurer aus Rheinböllen hat die neu gebaute Gaststätte von der Gemeinde gepachtet und in den vergangenen Wochen mit zunehmender Spannung den Tag erwartet, an dem er das Lokal eröffnen darf.