Rhein-Hunsrück

Es war dringend von den Gastronomen herbeigesehnt und gefordert worden, dass Gaststätten und Hotelbetriebe wieder öffnen sollen. Nächste Woche ist es so weit: Ab Mittwoch, 13. Mai, dürfen in Rheinland-Pfalz wieder Restaurants aufmachen und ab Montag, 18. Mai, auch wieder die Hotels. Das gab Wirtschaftsminister Volker Wissing am Mittwochnachmittag bekannt.