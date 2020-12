Boppard/Koblenz

Die Gastronomie in der Region sendet Hilferufe aus. Mit der Aktion „Leere Stühle“ am Freitag von 11 bis 13 Uhr am Deutschen Eck in Koblenz will eine Interessengemeinschaft von Hoteliers, Gastronomen und Veranstaltern auf ihre Situation während der Corona-Pandemie aufmerksam machen.