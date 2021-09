Einstimmig hat der Stadtrat Emmelshausen in seiner jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für den Ausbau der Gartenstraße abgesegnet. Die Gartenstraße ist eine der ältesten Straßen in der Stadt. Alfred Klabautschke vom Koblenzer Ingenieurbüro Klabautschke erläuterte dem Rat das Projekt, das rund 572.000 Euro kosten und in zwei Bauabschnitte gegliedert werden soll.