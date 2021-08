Die Bestände des nur in Europa vorkommenden Gartenschläfers (Eliomys quercinus) sind in vielen Gegenden stark gesunken oder gar verschwunden. Daher trägt Deutschland eine besondere Verantwortung für seinen Schutz, erklärt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in einer Pressemitteilung.