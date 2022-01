Quiekend rasen die Meerschweinchen in ihrem Gehege unter der Treppe in der Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen herum. Dass sie sich über die Neuigkeit freuen, dass es ab dem neuen Schuljahr eine Profilklasse „Ökologie“ geben wird, scheint unwahrscheinlich, wirken die Blicke leicht vorwurfsvoll. Nein, es ist Säuberungszeit. Bedeutet für die Schülerinnen Cayenne und Seline, die heute Dienst haben: Das Gehege auf Vordermann bringen.