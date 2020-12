Hausbay

Um in Zeiten der Coronakrise Zusammenhalt zu demonstrieren, finden seit einigen Tagen musikalische Flashmobs in aller Welt statt. An Fenstern, auf Balkonen oder in Gärten wird musiziert und wer mag, macht einfach mit. Auch in Hausbay im Rhein-Hunsrück-Kreis haben einige Bürger zusammen gesungen.