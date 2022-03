Neben dem Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein für das Jahr 2022 (wir berichteten), stand in der jüngsten Sitzung auch der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasser, auf der Agenda des Rats. Und dieser dürfte der letzte sein, der in die Sparten Emmelshausen und St. Goar–Oberwesel aufgeteilt ist, so zumindest die Hoffnung von Jürgen Schneider, der sich um die Fusion in Sachen VG-Werke kümmert.